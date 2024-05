Câmara Municipal e CUFA Guarulhos realizam campanha de arrecadação de água potável para vítimas de enchentes no RS

- PUBLICIDADE -



Ação é uma parceria entre o Legislativo e a Central Única das Favelas (CUFA) Guarulhos

A Câmara Municipal de Guarulhos, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) Guarulhos, está realizando uma campanha de arrecadação de água potável para as vítimas das enchentes que estão atingindo o estado do Rio Grande do Sul. A partir de segunda-feira (20/05), todos os cidadãos que quiserem ajudar podem levar suas doações para a sede do Legislativo, localizada na Avenida Guarulhos, nº 845, Vila Vicentina, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Para que as doações cheguem às famílias atingidas, o presidente do Legislativo, vereador Ticiano (PSD), procurou a Central Única das Favelas (CUFA), organização não governamental com atuação nacional e ampla experiência em campanhas de doações e ações com mão de obra voluntária. A CUFA Guarulhos irá receber os donativos arrecadados, realizar a prestação de contas e cuidar da logística e transporte para que a água potável chegue às vítimas das enchentes e àqueles que estão atuando na linha de frente no Rio Grande do Sul.

“Pode parecer pouco, mas para quem está sem o básico, por conta da tragédia, é bastante coisa. Se cada um de nós fizer um gesto, todos os nossos irmãos gaúchos serão ajudados de alguma forma. Tenho certeza de que meus colegas vereadores serão os primeiros a contribuir com alguma quantidade de água potável para que a CUFA entregue no Rio Grande do Sul. E toda ajuda será bem-vinda”, afirmou Ticiano.

O presidente da CUFA Guarulhos, Márcio Roberto de Oliveira, mais conhecido como Tita, informou que a entidade tem realizado uma série de ações sociais desde a pandemia de Covid-19 e destacou a importância de parcerias como a realizada agora com a Câmara Municipal, principalmente para auxiliar os mais vulneráveis. “A favela é o lugar que mais vai sofrer os impactos das mudanças climáticas, então as instituições e o poder público têm que fazer ações para ajudar essa população. Seria muito melhor se nossos irmãos não precisassem viver em favelas, mas enquanto essa é a realidade, são fundamentais ações como essa para ajudar e minimizar os impactos de tudo que eles estão sofrendo”.

A campanha conta também com o apoio do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal de Guarulhos (SindCMG), que está mobilizando os trabalhadores do Legislativo a contribuírem com doações.

Serviço

Campanha de doação para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Realização: Câmara Municipal de Guarulhos e Central Única das Favelas (CUFA) Guarulhos

O que doar: água potável

Quem pode doar: qualquer cidadão disposto a ajudar

Onde doar: sede da Câmara Municipal de Guarulhos (Avenida Guarulhos, nº 845, Vila Vicentina)

Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, a partir de 20/05