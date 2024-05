Atende Já Dengue e Saúde Agora abrem quatro UBS no sábado; estruturas avançadas funcionam no fim de semana

- PUBLICIDADE -



No próximo sábado (25) a Prefeitura de Guarulhos abre quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelos programas Atende Já Dengue e Saúde Agora. As UBS Vila Fátima, Vila Rio de Janeiro, Bambi e Jardim Nova Cumbica funcionarão das 8h às 17h para atender pessoas com sintomas de dengue, bem como para prestar os atendimentos tradicionais, como vacinação e exames. Além disso, as estruturas avançadas das UPAs Paulista, São João e Cumbica, além do PA Paraventi, prestarão atendimento no sábado e domingo das 7h às 19h.

Pessoas que apresentam sintomas característicos da dengue, como febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele devem procurar atendimento nessas unidades. Durante a semana as estruturas avançadas e as 69 UBS também estão disponíveis. As UBS operam de segunda a sexta-feira, em sua maioria das 7h às 17h, com algumas em regime de rodízio aos sábados pelo programa Saúde Agora, e as estruturas avançadas funcionam de segunda-feira a domingo das 7h às 19h.

Em casos mais graves, como dores fortes na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e muito cansaço, a Secretaria da Saúde recomenda que os pacientes se encaminhem para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da rede. Os endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-de-urgencia-e-emergencia-24-horas.

Até o momento Guarulhos registra 62.424 casos de dengue e 68 óbitos em decorrência da doença. A estratégia da Prefeitura para ampliar o atendimento aos pacientes com sintomas de dengue inclui a abertura das UBS aos sábados, bem como a implementação de estruturas avançadas em quatro serviços de urgência e emergência.

Vacinação e outros serviços de saúde

Além dos atendimentos relacionados à dengue, as UBS também oferecerão serviços como consultas, exames e vacinação pelo programa Saúde Agora, incluindo a imunização contra a gripe, que foi estendida para toda a população com mais de seis meses de idade. Também estarão disponíveis vacinas de rotina e a vacina contra a dengue, esta para jovens de dez a 14 anos. Para se imunizar é necessário levar a carteirinha de vacinação, documento original com foto e cartão SUS.

Outros serviços ofertados sem a necessidade de agendamento prévio incluem testes rápidos para a detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos. Apenas consultas médicas e exames de Papanicolau precisam ser agendados previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Em alinhamento com a campanha Maio Amarelo, a UBS Vila Fátima oferecerá orientações sobre violência no trânsito e a respeito do combate ao abuso e à exploração sexual infantil. A UBS Vila Rio de Janeiro tratará também de exploração sexual infantil e de saúde no trânsito, enquanto que na UBS Bambi o tema será violência no trânsito e na UBS Nova Cumbica serão oferecidas informações sobre segurança no trânsito.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25 – Vila Fátima

UBS Vila Rio de Janeiro: rua Lions, 40 – Vila Rio de Janeiro

UBS Bambi: rua Hibisco, 179 – Parque Residencial Bambi

UBS Jardim Nova Cumbica: rua Baixio, 142 – Vila Nova Cumbica