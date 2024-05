Guarulhos recebe nova vacina contra Covid-19 e inicia imunização nesta sexta-feira

- PUBLICIDADE -



Guarulhos dará início a uma nova campanha contra a Covid-19 nesta sexta-feira (24) com a vacina Spikevax, da farmacêutica Moderna, atualizada para combater a variante XBB 1.5. A cidade recebeu 4.400 doses do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (22), já disponíveis nas 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Ambulatório da Criança e do Adolescente para a vacinação de rotina de crianças entre seis meses e cinco anos e para reforçar a proteção de grupos prioritários.

Os grupos prioritários para esta campanha incluem pessoas com cinco anos de idade ou mais e com maior vulnerabilidade ou condições que aumentam o risco de desenvolver as formas graves da doença. Essas populações têm indicação para receber uma dose anual ou semestral, dependendo do grupo, independentemente do número de doses prévias já recebidas da vacina contra a Covid-19.

Pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidas, gestantes e puérperas também fazem parte da população-alvo, tendo o intervalo de seis meses entre as doses. Já pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades devem receber a dose anualmente.

Pessoas privadas de liberdade (maiores de 18 anos), funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua também têm indicação para uma dose anual.

O principal objetivo da vacinação é reduzir casos graves e óbitos causados pela Covid-19. Para diminuir e prevenir a transmissão de vírus respiratórios, além da vacinação, orienta-se a adoção da etiqueta respiratória para a redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias de grande infectividade, como o vírus da gripe.

As medidas incluem lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel (principalmente antes de consumir algum alimento), utilizar lenço descartável para a higiene nasal, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Também é indicado não compartilhar objetos de uso pessoal, bem como manter os ambientes bem ventilados, evitar aglomerações e ambientes fechados e adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e a ingestão de líquidos.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Já o Ambulatório da Criança e do Adolescente fica na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.