Aposentados e pensionistas do Ipref podem fazer a prova de vida digital até 31 de julho

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Guarulhos (Ipref) adotou a prova de vida digital para todos os mais de 2.100 aposentados e pensionistas da Prefeitura, da Câmara Municipal e do próprio órgão, que poderão agora utilizar o aplicativo Gov.BR. A prova de vida anual é obrigatória e deve ser feita até o dia 31 de julho. A não realização da comprovação de vida pode implicar a suspensão do benefício.

A medida estabelecida pela portaria 107/2024, publicada no Diário Oficial de 28 de maio, além de facilitar o procedimento visa à eficiência e à redução de gastos públicos com pagamentos de benefícios indevidos.

A portaria orienta também que na impossibilidade do uso da ferramenta digital os beneficiários deverão comparecer pessoalmente ao setor de cadastro na sede da instituição (rua do Rosário, 226, Vila Camargos) portando um documento oficial de identificação com foto, emitido no máximo há dez anos. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Já os pensionistas e aposentados residentes em outros municípios ou que estejam fora de seu domicílio poderão fazer a comprovação de vida por meio de formulário obtido no site https://www.iprefguarulhos.sp.gov.br/prova-de-vida/ com o reconhecimento de assinatura em cartório e o envio pelo correio até a data-limite estipulada.

No caso de segurados impossibilitados de locomoção por motivo de saúde, poderão solicitar a visita domiciliar para a comprovação de prova de vida mediante requerimento. A comprovação de vida não poderá ser realizada mediante procuração outorgada pelo aposentado ou pensionista.

Vale destacar que a prova de vida digital não substitui a atualização cadastral feita no Ipref. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.iprefguarulhos.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 2461-6363, no setor de cadastro.