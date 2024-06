Carreta de mamografia do programa Mulheres de Peito chega a Guarulhos nesta terça-feira

- PUBLICIDADE -



A carreta do programa estadual Mulheres de Peito estará em Guarulhos a partir desta terça-feira (11) para oferecer exames gratuitos de mamografia, essenciais para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 70 precisam apresentar pedido médico do SUS, RG e cartão SUS para realizá-lo. Já as mulheres entre 50 a 69 anos devem levar somente o RG e o cartão SUS.

O veículo ficará estacionado no Terminal Rodoviário de Guarulhos, localizado na alameda dos Lírios, 145, Parque Cecap, até o dia 22 de junho. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 50 senhas por dia, e aos sábados, das 8h às 12h, com a disponibilização de até 25 senhas. Em ambos os dias as senhas serão distribuídas pela manhã por ordem de chegada.

O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres no Brasil, ficando atrás apenas das neoplasias de pele não-melanomas, e é a principal causa de morte na população feminina. A mamografia pode detectar alterações suspeitas de câncer precocemente, antes do surgimento dos sintomas, o que, em grande parte dos casos, pode aumentar as chances de tratamentos menos agressivos e com boas taxas de cura.

Sobre o exame

De acordo com o Governo do Estado, as imagens capturadas nos mamógrafos são enviadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem, que emite laudos a distância. O resultado sai em até dois dias após a realização do exame.

As carretas contam com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, agentes administrativos e supervisor de unidade. Para agilizar o diagnóstico, cada veículo é equipado com conversor de imagens analógicas para digitais, impressoras, computadores e mobiliários.