Profissional perde vaga de emprego por não responder recrutadora em 15 minutos

O consultor de projetos Victor Barrios fez um desabafo em seu perfil no Linkedin referente a uma proposta de emprego que perdeu por demorar a responder o WhatsApp.

Em resposta, a recrutadora disse que o profissional perdeu a oportunidade de emprego, pois a empresa estaria em busca de pessoas “com perfil proativo e senso de urgência”.

A proposta da vaga encaminhada para Victor seria de PMO, com o convite para participar do processo seletivo. O rapaz respondeu a mensagem uma hora após o convite e como não obteve mais retorno, questionou a recrutadora que disse em seguida “seguimos com outras pessoas para a posição. Nós estamos buscando perfis proativos e com senso de urgência, portanto selecionamos apenas os candidatos que responderam em até 15 minutos”.

Expondo o captura de tela da conversa, Victor fez o seguinte desabafo em seu perfil no Linkedin: “estar open to work (aberto para trabalho) é muito frustrante, seja pela falta de retorno dos processos seletivos ou pelos retornos absurdos”.

Ele afirmou que o convite para a participação do processo seletivo foi recebido sem nenhuma informação adicional, descrição de atividades no cotidiano ou salário e benefícios e que preferiu não estender a conversa após o retorno da recrutadora.

“Eu poderia me justificar, tentar explicar que eu estava estudando quando recebi a mensagem e que todo dia reservo algumas horas para estudar e, durante esse período, realmente não fico com o celular por perto, mas fiquei tão indignado que deixei para lá”, concluiu o consultor.