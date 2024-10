Guarulhos abre quatro UBSs neste sábado

- PUBLICIDADE -



No próximo sábado (12) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Cecap, Jardim Acácio, Cidade Seródio e Jurema estarão abertas das 8h às 16h para atender a população e promover atividades voltadas à conscientização sobre o câncer de mama, como parte da campanha Outubro Rosa.

Os serviços habituais oferecidos, como vacinação, testes rápidos para a detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como a aferição de pressão arterial e glicemia (com solicitação médica), curativos e dispensação de medicamentos, estarão disponíveis sem a necessidade de agendamento. Somente consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente, diretamente na unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

A campanha Outubro Rosa, que busca conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, é um movimento global e destaca-se como um dos momentos mais importantes para o cuidado com a saúde da mulher. A detecção precoce aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e cura, sendo fundamental que as mulheres realizem exames preventivos regularmente e adotem hábitos saudáveis.

Serviço

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Cidade Seródio: avenida Coqueiral, 111, Cidade Seródio

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações