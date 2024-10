Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e ventos intensos entre sexta e domingo em SP

- PUBLICIDADE -



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento entre sexta-feira (18) e domingo (20). O alerta é devido à passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento podendo chegar a mais de 60km/h e possíveis quedas de granizo em pontos isolados. O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do Estado.

“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil , coronel Henguel Ricardo Pereira.

Previsão de chuva

Há previsão de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e rajadas de vento em todas as regiões do estado, com destaque para a Serra da Mantiqueira. Confira a previsão para os acumulados de chuva:

Região Metropolitana: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

Orientações de segurança:

Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos

Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques

No momento da chuva mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs

Evite tomar banho durante a tempestade

Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos

Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas de alagadas

Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta

Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência