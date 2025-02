CEU Ottawa-Uirapuru promove vivência na piscina com alunos da EPG Álvares de Azevedo

- PUBLICIDADE -







O CEU Ottawa-Uirapuru, em Cumbica, promoveu nesta quarta-feira (26) uma vivência na piscina com alunos do ensino fundamental da EPG Álvares de Azevedo. Além de proporcionar bem-estar físico e emocional aos estudantes durante a temporada de uso das piscinas, a atividade também ofereceu uma oportunidade de lazer e estímulo à socialização.

A vivência da prática de esportes e o desenvolvimento de interações sociais em um ambiente saudável e seguro são iniciativas alinhadas ao currículo da rede municipal.

“O dia de piscina no CEU valoriza os educandos por seus esforços na rotina escolar e promove o equilíbrio entre estudos e momentos de diversão, o que contribui para o fortalecimento do vínculo entre os alunos e a escola”, explicou Dayane Valdoski, gestora do CEU Ottawa-Uirapuru.

A experiência também ampliou o acesso a atividades de lazer de qualidade e o fortalecimento do espírito de comunidade, além de estimular a cooperação e o respeito mútuo.