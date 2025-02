Programação de Carnaval dos CEUs tem oficinas, apresentações e bailes à fantasia

- PUBLICIDADE -







A folia nos espaços educacionais de Guarulhos continua nesta quinta-feira (27), das 14h às 17h, a festa continua no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº) com oficinas de música, confetes naturais, decoração temática de Carnaval e comemoração ao som de marchinhas tradicionais.

Na terça-feira (25) a programação especial e gratuita do Carnaval nos CEUs foi no CEU Pimentas, com um aulão aberto de zumba para agitar toda a família. Com o objetivo de valorizar a cultura popular brasileira, a programação oferece oficinas, bailes à fantasia, apresentações e muita alegria em diversas regiões da cidade.

Ainda nesta sexta-feira (28), o CEU Vila São Rafael (rua Deus do Sol, s/nº) promove a festa de Carnaval com os alunos da EPG José Jorge Pereira nos períodos da manhã e da tarde. E no CEU Parque São Miguel (rua Joaquim Moreira, s/nº), às 19h, a diversão fica por conta de uma animada aula de zumba.

O Cemear (rua Abílio Ramos, 122, Macedo) traz duas atrações: na sexta-feira (28), das 15h às 17h, uma oficina de abadás, e no sábado (1º), das 15h às 18h, um baile à fantasia. Já no Parque Júlio Fracalanza (rua Joaquim Miranda, s/nº, Vila Augusta), também no sábado, das 10h30 às 11h30, acontece uma oficina de acessórios para o carnaval.

Para encerrar a programação, no domingo (2), das 10h às 15h, o CEU Ponte Alta (avenida Florestan Fernandes, s/nº) entra no ritmo das marchinhas com muita diversão para toda a população.

No último final de semana os CEUs Continental e Ottawa-Uirapuru reuniram mais de 1.200 foliões, que participaram de atividades como oficina de máscaras, escultura de bexigas, intervenções circenses, concurso de fantasias e muita música com marchinhas carnavalescas.

Confira os endereços dos CEUs de Guarulhos em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centros-de-educacao-unificados-ceus.