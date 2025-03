Grupo revelado em maratona tecnológica avança em entrega de solução inovadora para Guarulhos

- PUBLICIDADE -







Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Cienti?fico, Econo?mico, Tecnolo?gico e de Inovac?a?o, a maratona de soluc?o?es tecnolo?gicas “Experimenta!” tem a cada ano uma tema?tica que propo?e problemas aos participantes na busca de soluc?o?es inovadoras. No ano de 2023, cujo tema era relacionado a? Secretaria de Habitac?a?o, uma das soluc?o?es apresentadas chamou muito a atenc?a?o da equipe julgadora por sua viabilidade e de fato está apresentando resultados.

O projeto Collect X, que naquela edic?a?o era uma ideia de um grupo do hackathon, hoje se tornou um sistema de coleta de ana?lise de dados capaz de transformar dados em deciso?es estrate?gicas e otimizar processos. Desde o Experimenta! daquele ano, o time Collect X, formado pelos profissionais de tecnologia Guilherme Fabricio, Jonathan William, Gabriel Castro, Jhonnatthan Santana e Luiz Ferreira, vem voluntariamente desenvolvendo uma ferramenta que sera? fundamental para transformar as ac?o?es de coleta de dados hoje existentes em um processo moderno e tecnolo?gico. Nesta quinta-feira (27) a equipe enfim se reuniu com servidores da Habitac?a?o e da SDCETI para uma apresentac?a?o mais detalhada do projeto e conversar sobre os pro?ximos passos no caminho para sua implantac?a?o.

O diretor do departamento de Cie?ncia, Tecnologia e Informac?a?o, Marcos Garcia, informou sobre o status atual do projeto: “Neste momento, com a maior parte do que e? preciso ja? desenvolvida, damos ini?cio ao peri?odo de testes da ferramenta por parte da Secretaria de Habitac?a?o, pasta que vai de fato utiliza?-la; apo?s essa validac?a?o, estaremos bem pro?ximos da implantac?a?o efetiva”. A diretora de Ac?a?o Comunita?ria, Fernanda Barbosa, destacou a importa?ncia da ferramenta nos processos da Secretaria. “A utilizac?a?o da tecnologia da Collect X sera? um avanc?o importante para otimizar alguns dos processos e ganhar mais eficie?ncia”.

Por seu lado, Guilherme Fabricio, diretor do Collect X, falou da relevância desta parceria: “Trabalhar em colaborac?a?o com a Prefeitura de Guarulhos tem sido muito enriquecedor para o nosso projeto. Tendo em vista a validac?a?o da efica?cia do nosso produto em uma prefeitura de tal releva?ncia e a possibilidade de ajudar a transformar processos internos de forma a trazer em melhorias tambe?m para a cidade e? muito importante para no?s pessoalmente e para nossa Startup; e? o que vai servir de base para a seque?ncia da nossa carreira empreendedora transformando processos com dados!”, afirmou.

O Experimenta, evento que revelou esses jovens e essa soluc?a?o, chegara? neste ano a? sua nona edic?a?o, com um novo tema que sera? revelado nos pro?ximos dias.