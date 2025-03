SDCETI consolida importantes relações empresariais em fevereiro

Sob comando do secretário Rodrigo Redoschi e da diretora de Relações Empresariais, Maria Luisa Belo, a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação realizou em fevereiro uma verdadeira maratona de fortalecimento de relações entre o poder público e os setores produtivos atuantes na cidade.

A série de encontros teve início na noite de 11 de fevereiro, quando a sede do Setcesp – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região – foi palco para a posse da nova gestão para o triênio 2025-2027. O evento consolidou a passagem de comando de Adriano Depentor para Marcelo Rodrigues, que destacou o compromisso com a modernização e os desafios do setor de transporte rodoviário de cargas.

O vice-prefeito de Guarulhos, Thiago Surfista, representou a Prefeitura e ressaltou a importância da interlocução entre os gestores e os empresários, evidenciando que, ao aprimorar a mobilidade e o transporte de cargas, Guarulhos não apenas fortalece sua logística, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico e social.

Outras participações

No dia 18 de fevereiro Redoschi e Maria Luísa estiveram no “Encontro de Desenvolvimento Econômico para prefeitos eleitos – 1º mandato” realizado no Expo Boulevard Iguatemi, em Campinas, onde estiveram reunidos mais de 700 participantes, entre prefeitos, representantes municipais e especialistas, para conhecer e discutir as ações e programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE). Foram apresentadas iniciativas estratégicas, como o Qualifica SP, o SP Produz, o Facilita SP, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), o Banco do Povo e as oportunidades de parcerias com instituições vinculadas como o Desenvolve SP, Invest SP e a Jucesp.

No dia 19 de fevereiro, novamente em companhia do vice-prefeito Thiago Surfista, Redoschi e Maria Luisa visitaram a Star Tecnologia, empresa líder no segmento de fabricação de ferramentas aplicadas ao corte e conformação de metais. Fundada em 1999, a companhia se destaca por atender fabricantes de tubos e perfis, bem como centros especializados no processamento de bobinas de aço carbono, inox e alumínio, oferecendo soluções técnicas e operacionais.

O dia 20 de fevereiro foi duplamente produtivo: durante o Fórum Econômico Brasil-Portugal, realizado em parceria entre a ApexBrasil, AICEP, FIESP e CIESP, mais de 250 participantes debateram oportunidades de comércio e investimentos entre os dois países; Redoschi e Maria Luísa estiveram lá para consolidar o apoio da Prefeitura e evidenciar o potencial do município para integrar novas oportunidades comerciais no contexto bilateral com Portugal.

No mesmo dia, a Associação dos Empresários de Cumbica (ASEC) realizou sua primeira reunião do ano no auditório João Moura de Araújo, na sede da Perfil Líder. O encontro contou com a presença do prefeito Lucas Sanches e do vice-prefeito Thiago Surfista, e reuniu autoridades, líderes empresariais e representantes da sociedade civil para debater desafios e soluções que possam promover melhorias estruturais em Guarulhos, com ênfase em infraestrutura, mobilidade urbana e segurança.

A maratona de encontros evidenciou a dedicação da administração municipal com a vocação de negócios que caracteriza a cidade como um dos mais importantes polos econômicos do Brasil, como disse em seu discurso o prefeito Lucas Sanches “O trabalho conjunto entre o setor público e privado é fundamental para avançarmos nas melhorias necessárias para Cumbica e toda Guarulhos. Estamos ouvindo as demandas e trabalhando para encontrar soluções eficazes que beneficiem a população e o setor empresarial”.