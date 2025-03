Escola municipal no Pimentas recebe o historiador Elton Soares para encontro de planejamento

- PUBLICIDADE -







Durante encontro do planejamento para 2025 desta quinta-feira (6) da EPG Edson Antonio Alberton – Professor Albertão, professores e gestores participaram de formação com o historiador Elton Soares de Oliveira. O encontro trouxe contribuições essenciais ao projeto Meu Bairro, Meu Mundo, que de modo interdisciplinar objetiva valorizar a identidade cultural da região do Pimentas e a apropriação dos espaços de lazer como vivências para o aprendizado.

Durante a formação os professores foram convidados a planejar ações pedagógicas a partir de um cronograma construído coletivamente, com atividades para o ano letivo como mapeamento cultural da comunidade, visitas a espaços culturais e de lazer, reflexão sobre a economia e a sustentabilidade do bairro, entre outras, com foco na riqueza cultural ligada à migração de diferentes grupos.

“A região do Pimentas possui vasta diversidade cultural, mas muitos moradores desconhecem sua própria história e os espaços de lazer disponíveis”, observou o historiador quanto à necessidade de reflexão sobre os aspectos históricos e o desenvolvimento da região por parte dos educadores.

“A abordagem educativa orientada por Oliveira permitiu uma reflexão histórica das origens de diversos grupos étnicos e seu desenvolvimento para o grupo docente. Com isso, o planejamento pedagógico permitiu que os docentes aprofundassem suas práticas em metodologias ativas, compreendendo como integrar os espaços urbanos ao ensino de forma interdisciplinar, enfatizando também a importância da educação para a cidadania e a sustentabilidade com o uso dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU”, explicou a coordenadora pedagógica Dayane Mendes.

De acordo com a coordenação da EPG, a culminância do projeto prevê o compartilhamento dos aprendizados com a realização de uma exposição interativa e a participação de alunos, famílias e comunidade.