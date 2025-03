CEU Ponte Alta oferece oficina de arte e acolhimento para famílias atípicas

- PUBLICIDADE -







O Centro de Incentivo à Leitura do CEU Ponte Alta promove, nos dias 17, 19, 24, 26 e 31 de março, das 17h15 às 18h, oficinas de arte e acolhimento voltadas a famílias atípicas. Durante os encontros do projeto Matern’arte os participantes terão a oportunidade de compartilhar experiências, trocar vivências e fortalecer vínculos por meio da arteterapia.

Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp do CEU Ponte Alta – (11) 2436-6813 – ou presencialmente na unidade. A participação é flexível, permitindo que os familiares compareçam a um ou mais encontros conforme sua disponibilidade.

O projeto Matern’arte tem como objetivo oferecer um espaço seguro e acolhedor para famílias e responsáveis por crianças com transtorno do espectro autista ou pessoas com deficiência, criando uma rede de apoio emocional, especialmente para as mães de crianças atípicas.

As oficinas são um espaço dedicado ao diálogo sobre desafios e conquistas, além da reflexão sobre o desenvolvimento infantil e estratégias para potencializar o processo educativo dos filhos. Serão abordados temas como psicomotricidade, comunicação, rotina, além de momentos de bate-papo, sempre com acolhimento e respeito às vivências individuais.



O CEU Ponte Alta está localizado na avenida Florestan Fernandes, s/nº, Jardim Ponte Alta.