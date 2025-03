X Supermercados chega à Radial Leste: nova aquisição para expandir na capital

A icônica região do Brás, na capital paulista, será o endereço de mais uma loja da rede X Supermercados. O galpão da antiga C&C, na Radial Leste, passa a operar sob a bandeira da rede varejista liderada por Silvio Alves a partir de setembro. O investimento será de aproximadamente R$ 50 milhões.

“A zona leste de São Paulo é uma das mais populosas da cidade. Oferecer alta qualidade aliada a preços baixos é a nossa missão para atender este público exigente. Além disso, é uma área bem próxima do centro da cidade e da região da Mooca. Dentro do plano de expansão da rede, este é um passo estratégico”, afirma Silvio Alves.

A nova loja deve contar com 3,5 mil metros quadrados de área útil, com 40 caixas, 200 vagas de estacionamento e gerar 500 vagas de emprego diretas e indiretas. “O projeto é grandioso e inovador. Será uma loja estilo empório, com praça de alimentação, pizzaria e rotisseria, voltado para o público das classes A e B”, completa Silvio.