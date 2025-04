Projeto ‘Diferente é o Espelho’ chega a Guarulhos para ensinar importância da inclusão para crianças de 5 a 10 anos

A cidade de Guarulhos recebe, nos dias 6, 7, 8 e 9 de maio, a realização do projeto “Diferente é o Espelho”, que consiste na produção e circulação de apresentações gratuitas da peça teatral infantil com tema de diversidade e inclusão.

A peça, com uma linguagem apropriada para crianças de 5 a 10 anos, tem o objetivo de divertir e ensinar os pequenos sobre as diferenças, a importância da inclusão e como lidar com o bullying.

O espetáculo busca contribuir para a formação cultural e humanística das crianças com uma linguagem acessível, garantindo o acesso à cultura por meio de transporte gratuito disponibilizado para o público.

De acordo com a pesquisa nacional do Instituto DataSenado, aproximadamente 6,7 milhões de estudantes foram vítimas de bullying no ambiente escolar nos últimos 12 meses. Os dados revelam a gravidade do problema, que pode causar impactos emocionais, psicológicos e no desempenho acadêmico das crianças e adolescentes. A conscientização e o combate ao bullying são fundamentais para promover um ambiente escolar mais seguro, acolhedor e respeitoso para todos.

Sinopse da peça

Firmino, Juju, Deoclécio e Lena são amigos inseparáveis, conhecidos como o “quarteto da zoeira”. Quando descobrem um concurso de vídeos em uma rede social, empolgam-se com a ideia, mas acabam transformando as sugestões de cada um em motivo de piada.

O auge ocorre quando Firmino sugere uma dança e é ridicularizado por seu peso. Conforme a brincadeira se torna bullying, ele se entristece, e os amigos percebem que exageraram. Buscando uma forma de se desculpar, entendem que todos possuem características únicas e que a verdadeira beleza está na diversidade. Afinal, para enxergar as diferenças, basta olhar no espelho.

“Ter o ser humano no centro das atividades requer um olhar atento, inclusive, ao desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Assim, alinhado à estratégia da organização de gerar impacto positivo, a empresa patrocina e apoia projetos e causas sociais, que estimulam e promovem a capacitação profissional, a cultura, a saúde, a educação e o esporte”, afirma o Grupo Dass.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta o projeto “Diferente é o Espelho”, com patrocínio do Grupo Dass, apoio da Komedi e Altia e produção da Incentivar.

Sobre o Grupo Dass: O Grupo Dass é uma empresa que atua há mais de 40 anos no mercado esportivo. Une a tecnologia, a inovação e a expertise para desenvolver calçados, vestuário e acessórios para grandes marcas esportivas do mundo. Para mais informações acesse grupodass.com.

Sobre o PROAC: O ProAC ICMS é a modalidade do programa de fomento paulista que funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal. Para ter acesso aos recursos disponíveis, os artistas, grupos ou produtores devem submeter seus projetos à análise de uma comissão especializada, que avalia requisitos como relevância artística e adequação da proposta orçamentária.

Com o projeto aprovado, o proponente pode solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Estas, por sua vez, recebem descontos no imposto devido, como forma de estímulo ao patrocínio. Qualquer empresa pode ser patrocinadora via ProAC ICMS, bastando ser contribuinte deste imposto e estar em dia com suas obrigações fiscais.

A fim de garantir uma ampla distribuição dos recursos disponíveis, a legislação do ProAC ICMS estabelece limites máximos de captação para cada tipo de projeto, além de limitar também a quantidade de projetos por proponente. Para as empresas há, ainda, um limite máximo de valor a ser patrocinado, que varia percentualmente segundo o volume de impostos a recolher.

Serviço:

“Diferente é o Espelho” em Guarulhos/SP

06/05

E.E. PEI. Prof. Mario Bombassei Filho

07/05

Professora Elisabete Nuccini

08 e 09/05

CEU Guarulho Ponte Alta