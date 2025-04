No dia Mundial do Livro, escola da Prefeitura recebe ação do programa Literatura em Movimento

Alunos do ensino fundamental da EPG Pixinguinha, no Jardim Joemi, receberam na terça-feira (22) apresentação do Projeto Artcantada, ação do programa Literatura em Movimento 2025 da Secretaria de Educação que, além de apresentações musicais, também oferece intensa programação com contação de histórias, palestras e atividades culturais a partir do tema Leitura: Direito de Todos.

Idealizador do projeto, Gesiel de Oliveira, músico prático, violinista, cantor, contador de histórias e multi-instrumentista encantou professores e alunos com canções e temas como água, família, folclore, entre outros.

Durante a apresentação, os educandos foram conduzidos a uma viagem pelo Brasil, com cantigas que revelaram sotaques, cenários e figurinos regionais. Além disso, os alunos também conheceram diversos instrumentos como violão, carrilhão, caxixe, guizos e gaita em uma interação muito potente e participativa.

Como relatado acima, o Artcantada promove diversas atividades artísticas infantis como contação e cantação de histórias e peças teatrais.