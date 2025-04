Carreta da Saúde da Mulher está na praça Getúlio Vargas com atendimento diário e exames por agendamento

Desde terça-feira (22), a Carreta da Saúde da Mulher está estacionada na praça Getúlio Vargas, no Centro de Guarulhos, com atendimento diário das 7h às 19h. A iniciativa faz parte do programa Fila Zero e tem como objetivo agilizar o acesso a exames de diagnóstico por imagem, como mamografia bilateral, ultrassonografia mamária e transvaginal.

O serviço é voltado a pacientes que já estão cadastradas na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), com agendamento feito exclusivamente via regulação. A carreta já percorreu as regiões da Cantareira e São João/Bonsucesso, e agora se instala na região central por tempo indeterminado, reforçando a política pública de atendimento ágil e digno à população feminina.

A auxiliar de escritório Andreza Teixeira de Barros Barbosa, 49 anos, usuária da UBS Vila Barros aprovou a agilidade do atendimento. “Pedi o exame no posto no início de abril e logo me ligaram para fazer a mamografia e o ultrassom. Fui atendida rapidamente, já saí com o resultado do ultrassom e posso acessar a mamografia pela internet ou buscar no posto. É rápido, prático e recomendo que todas aproveitem essa oportunidade.”

A aposentada Arcenete Mendes Barbosa, de 74 anos, também paciente da UBS Vila Barros, reforçou a importância da iniciativa. “Fui ao posto na semana passada e já fui chamada para fazer o exame. Antes, demorava sete, oito meses, até um ano. Ter essa carreta aqui é muito bom pra gente, precisa continuar. O atendimento foi rápido e maravilhoso. Que todas venham fazer os exames!”

O serviço tem conseguido ampliar gradativamente a capacidade de atendimento. Em comparação ao mês de dezembro de 2024 e abril deste ano, a oferta de exames passou de 1.082 para 5.011, contribuindo para a redução das filas e maior agilidade nos resultados.

De acordo com o secretário da Saúde, Márcio Chaves Pires, a meta é zerar a fila de ultrassom e mamografia nos próximos dois meses. “Temos cerca de 29 mil exames pendentes e uma demanda mensal de 7 mil. Com esse reforço, conseguimos agendar os exames no mesmo mês da solicitação, o que é um grande avanço na prevenção de doenças e promoção da saúde da mulher.”