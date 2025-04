Prefeitura promove encontro sobre sífilis com maternidades particulares de Guarulhos

Nesta terça-feira (22) a Secretaria da Saúde promoveu um encontro no anfiteatro do Complexo Hospitalar Padre Bento para sensibilizar e atualizar os profissionais de saúde das maternidades particulares do município sobre os protocolos vigentes e os dados municipais sobre a sífilis e sífilis congênita (quando a infecção é transmitida da mãe para o bebê durante a gestação).



Ao todo participaram 15 representantes das cinco maternidades particulares de Guarulhos: Hospital Bom Clima, Hospital e Maternidade Guarulhos/ HAPVIDA NotreDame Intermédica, Complexo Hospitalar Unimed Guarulhos, Hospital Carlos Chagas e Hospital e Maternidade São Luiz Guarulhos.



Durante a capacitação, Marina Nairismagi Alves, coordenadora de ações de Vigilância do Programa IST/aids e Hepatites Virais e Paula Andrade Álvares, infectologista pediátrica do programa, também abordaram os prejuízos no desenvolvimento para os recém-nascidos infectados, caso as gestantes com sífilis e os mesmos não forem tratados adequadamente, bem como os agravos de importância da doença para a saúde pública.



Em 2024, foram notificados 1.145 casos de sífilis adquirida, 735 casos de sífilis em gestante e 295 casos de sífilis congênita em residentes de Guarulhos. Neste ano, já foram notificados 268 casos de sífilis adquirida, 186 casos de sífilis em gestante e 50 casos de sífilis congênita em moradoras do município, de acordo com os dados do SINAN Net consultados no dia 8 de abril, os quais estão sujeitos a alterações.



Além de apresentar os dados municipais, no decorrer do encontro as profissionais do Programa IST/aids e Hepatites Virais ainda ressaltaram a importância de todas as gestantes serem testadas para sífilis durante o pré-natal, para, em caso positivo, receberem o tratamento adequado, e a maternidade investigar os recém-nascidos expostos para o manejo adequado, garantindo a redução dos riscos da infecção por sífilis e prejuízos envolvidos.



Vale destacar que as maternidades públicas passam por atualizações mensais durante as reuniões do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical, nas quais há discussão sobre casos, atualização de protocolos, alinhamento de fluxos de atendimento e construção de estratégias para o enfrentamento da sífilis e outras infecções congênitas na cidade.



Sobre a sífilis



A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema Pallidum, que pode ser transmitida de mãe para filho (se não tratada) e que tem cura se tratada adequadamente.



Durante a gestação, a doença pode causar consequências graves ao bebê, como surdez, cegueira, alterações ósseas, deficiência mental e até levar à morte. Por isso, a importância de a gestante realizar o teste de sífilis durante o pré-natal.



O teste está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), UPAs e Pronto-Atendimentos (PAs), no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), no SAE Carlos Cruz, no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, no Hospital Geral de Guarulhos e na Maternidade Jesus, José e Maria.