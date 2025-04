Prefeitura reforça campanha contra a dengue e orienta a população

A Prefeitura de Guarulhos segue intensificando as ações de enfrentamento à dengue, com foco na conscientização e no engajamento da população no combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

A principal orientação é realizar vistorias frequentes nos quintais e residências para eliminar qualquer objeto que possa acumular água parada, lembrando que caixas d’água, tonéis e barris devem estar bem tampados, lixeiras sempre fechadas, calhas e ralos limpos e garrafas vazias guardadas com a boca virada para baixo. Para quem tem plantinhas, os pratos dos vasos devem ser preenchidos com areia até a borda. Já no caso das plantas aquáticas, recomenda-se trocar a água e lavar os vasos com escova, água e sabão ao menos duas vezes por semana, mesma orientação para os bebedouros de animais.

É fundamental lembrar que até mesmo pequenos objetos, como tampinhas de garrafa ou potes de iogurte, podem se transformar em criadouros do mosquito. O Aedes aegypti precisa de apenas sete a dez dias em água parada para completar seu ciclo de vida, do ovo ao mosquito adulto. Por isso, a colaboração dos moradores na inspeção dos quintais e no recebimento dos agentes é essencial para conter a proliferação do vetor.

Além da divulgação dessas orientações, as ações da Prefeitura incluem visitas domiciliares realizadas por equipes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, que percorrem os bairros durante toda a semana, exceto aos domingos. Essas equipes atuam na identificação e eliminação de focos do mosquito, além de realizar bloqueios, nebulizações veiculares e atender denúncias da população.

A administração municipal também investe em ações educativas em escolas, unidades de saúde e outros espaços públicos, além de manter informações atualizadas sobre a dengue no site www.guarulhos.sp.gov.br/todoscontradengue.

Desde o início do ano, Guarulhos já registrou 2.625 casos da doença, incluindo um óbito confirmado nesta quarta-feira (23). O cenário reforça a urgência da colaboração da população no combate ao mosquito e da atenção aos sintomas da doença, como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas e náuseas. Em caso de suspeita, é essencial procurar atendimento médico para diagnóstico e acompanhamento adequados.

Vale ainda ressaltar que há vacina contra a dengue, disponível para jovens de dez a 14 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto nas unidades Morros e Marinópolis, que passam por reformas. Embora o principal método para a prevenção e controle para a dengue e outras arboviroses urbanas (como chikungunya e zika), seja eliminar os criadouros, todos dessa faixa etária devem se vacinar.