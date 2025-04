Defesa Civil alerta para mudanças no tempo e risco de temporais em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, alerta a população para a previsão de fortes chuvas entre esta quinta-feira (24) e sexta-feira (25), em função da atuação de sistemas meteorológicos que favorecem a ocorrência de temporais na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, os modelos meteorológicos indicam acumulados que podem chegar a 10 milímetros de precipitação, além da possibilidade de intensas rajadas de vento e de granizo. Diante desse cenário, há risco de transtornos como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra.

A recomendação é que em caso de tempestades os cidadãos permaneçam em local seguro. Em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos. Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras ou em que a água ultrapasse 20 centímetros ou não permita a visibilidade do terreno.

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamentos devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais de risco, tais como deslocamentos de terra, estralos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência, a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199. A colaboração de todos é essencial para minimizar os impactos das condições climáticas adversas e preservar a segurança da população.