Obras do Complexo Penha avançam na expansão da Linha 2-Verde do Metrô

A futura estação Penha da Linha 2-Verde do Metrô está com a execução das estruturas internas em curso, além do tratamento do túnel de via no emboque sentido Dutra e das paredes do revestimento secundário no acesso leste.

Já as obras da estação Penha da Linha 11-Coral da CPTM também avançam, com a execução de laje de fundo, paredes de revestimento secundário, estruturas internas como pilares e vigas, além da construção do reservatório de águas pluviais. Já na estação existente da Linha 3-Vermelha, está em andamento a ampliação da área de mezanino, com execução de estruturas para sustentação e cobertura metálica.

O complexo será totalmente integrado às linhas 2-Verde, 3-Vermelha e 11-Coral, além do terminal de ônibus já em funcionamento no local. Essa conectividade vai facilitar a redistribuição do fluxo de passageiros, oferecendo novas alternativas de trajeto para quem vem da Zona Leste em direção às regiões da Paulista, Sul e Sudoeste.

A estação da Linha 2-Verde terá 25 metros de profundidade e 17,5 mil m² de área construída. A previsão é atender até 102 mil passageiros por dia em todo o complexo, que contará com 43 escadas rolantes e 8 elevadores.

Outra característica das obras do Complexo Penha é que ele será o local de montagem e partida de dois tatuzões. O primeiro, batizado de Cora Coralina, que está escavando sentido Vila Prudente a partir do complexo Rapadura, será desmontado e remontado para escavação do trecho de via entre a estação Penha e o Complexo Rapadura. Após a partida desse equipamento, outra tuneladora semelhante será montada para escavar o trecho de via no sentido Dutra.

A ampliação da Linha 2-Verde está sendo feita em duas etapas. A primeira, com entrega prevista para 2027, ligará Vila Prudente a Vila Formosa. A segunda, até a Penha, tem previsão de conclusão em 2028. Ao todo, serão 8 novas estações e 8,4 km de trilhos, com capacidade para transportar cerca de 320 mil passageiros por dia.