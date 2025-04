Cata-Tralha atenderá Cidade Seródio e mais três bairros no fim de semana 

Os caminhões da Operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas dos bairros Cidade Seródio, Conjunto Residencial Haroldo Veloso, Jardim Novo Portugal e Jardim Regina no sábado (26) e domingo (27). O roteiro contemplará as mesmas ruas em ambas as datas.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do sábado, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não serão recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo

Cidade Seródio – Rua Abílio Mendes de Oliveira, avenida Aguanil, viela Aimorés, viela Alagoinha, rua Alfenas, rua Alhandra, rua Alpinópolis, rua Alterola, rua Areado, rua Bayeux, rua Caapora, rua Cabedelo, avenida Camacan, rua Campo do Meio, rua Campos Gerais, avenida Candea, rua Capitólio, viela Caratinga, rua Carmo do Cajuru, rua Carnaubal, viela Circle, viela Coluna, viela Contagem, avenida Coqueiral, rua Cruz do Espírito Santo, avenida Delfinópolis, rua Divino, rua Divinópolis, rua Dom Basco, rua Ester, rua Fama, rua Florestal, rua Gonzaga, avenida Guape, viela Iapu, viela Ibirité, rua Igrejinha, rua Inicinea, rua Jatobá, rua Joanésia, rua Joaquim de Brito, rua José Molon, rua João Carlos, viela Ladeira, rua Lajunar, rua Manau-Mirim, rua Manhuaçu, avenida Marcial Lourenço Serodio, rua Materlândia, rua Matipó, rua Mesquita, avenida Mônaco, rua Nepomuceno, rua Nova Russas, avenida Osíris, rua Pratópolis, avenida Quinze de Janeiro, viela Ruanda, rua Santana da Vargem, avenida Serra Redonda, rua Serra da Raiz, rua Sobrália, viela Tamara, viela Timóteo, viela Truta, avenida Varginha.

Conjunto Residencial Haroldo Veloso – Rua Agostinho dos Santos, rua André Filho, rua Arnaldo Augusto Costa, viela Baldim, rua Batiste Jr., rua Braz Odorico Rabelo, rua Caco Velho, rua Cana Verde, avenida Candeias, rua Celso Guimarães, rua Celso Ladeira, rua Celso Teixeira, viela Cica, rua Ciro Monteiro, rua Claro Augusto de Miranda, rua Clementina Gonçalves da Silva, rua Cochila de Moraes, rua Custódio de Mesquita, rua Cândido Botelho, rua César Abraão, rua Dalva de Oliveira, rua Dino Janeiro, rua Donga, rua Egas Muniz, rua Ely Lacerda, rua Erlon Chaves, rua Eron Domingues, viela Eça, rua Fábia Messias Batista, rua Gaivota, rua Gastão Forment, rua Guilherme de Almeida, rua Hequel Tavares, rua Herve Cordovil, rua Ismênia dos Santos, viela Itueta, viela Jaú, rua Joaquim de Brito, rua João Bacarini, rua João Batista Amaral Pires, rua Kalil Filho, rua Laurinda da Conceição Dias, rua Leila Diniz, rua Luiz Davighi, rua Lupicínio Rodrigues, rua Maestro Armindo de Oliveira, rua Mandaqui, rua Manoel Duraes, rua Manuel da Nóbrega, rua Marcus Alan, rua Milton Ribeiro, viela Mitre, viela Morango, viela Mutum, rua Mário Santos, rua Oduvaldo Viana Filho, rua Oduvaldo Viana, rua Olegário Mariano, rua Olegário Passos, rua Oscarito, rua Padre Antônio Romano, rua Padre José Antônio Romano, rua Piolim, rua Pocrane, rua Primo de Luca, viela Pupy, viela Recife, rua Resplendor, rua Sérgio Cardoso, rua Vassourinha, rua das Andorinhas, rua das Tulipas, rua do Trevo, rua dos Pardais.

Jardim Novo Portugal – Rua Belém, rua Benfica, rua Buriti Bravo, rua Cora, rua Cova, rua Cândida, estrada Guarulhos-Nazaré (de 1800/1801 a 2698/2699), rua Itaju, rua Itapui, rua Itirapina, rua Jacaraú, rua Lia, rua Lola, rua Lucena, rua Mamanguape, rua Manuel dos Santos Alcaide, rua Nova Iorque, viela Olival.

Jardim Regina – Rua Cid, rua Huno, viela do Chá, viela do Véu.

Perdeu o Cata-Tralha?

Você também pode descartar móveis e outros inservíveis gratuitamente em um dos Ecopontos espalhados na cidade. Clique em https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto para endereços e mais informações.