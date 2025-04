Prefeitura oferece cursos gratuitos de cinema, inclusão digital e artes diversas no CEU Vila São Rafael

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos voltados à população em geral, no CEU Vila São Rafael. As opções incluem cinema, modelagem em argila, inclusão digital, jogos cognitivos, artesanato, teatro, contação de histórias e fotografia. O objetivo é promover o acesso cultural, criativo e tecnológico aos munícipes.

Os interessados devem realizar a matrícula presencialmente no CEU, das 8h às 17h, apresentando RG, CPF e comprovante de endereço. As aulas são ministradas por profissionais qualificados, em diferentes dias e horários, e não é necessário levar material. As vagas são limitadas.

Luz, câmera, ação!, curso de cinema, para crianças com idade entre 7 e 13 anos, acontece às segundas e terças-feiras, das 7h15 às 8h30 e das 8h45 às 10h, para quem tem entre 10 e 13 anos. Os participantes aprendem técnicas cinematográficas e transformam suas ideias em roteiros, cenas e curtas-metragens.

O curso de modelagem em argila é oferecido às sextas-feiras, das 7h15 às 9h, para maiores de 18 anos. Através da escultura, os alunos exploram formas, texturas, cores e composições, incentivando a criatividade e a expressão artística. Ambos os cursos são ministrados pelo professor Renato Salustiano.

As aulas de inclusão digital acontecem às segundas e quartas-feiras, das 7h15 às 8h e as 9h15 às 10h e de jogos cognitivos das 8h15 às 9h. Já o curso de artesanato é realizado às sextas-feiras, das 7h15 às 9h. Essas aulas são voltadas a pessoas com idade a partir de 40 anos.

Ministrado pela professora Lindy Barbosa, o curso de teatro ocorre às terças-feiras, das 17h às 19h. As aulas de contação de histórias são às quintas-feiras, das 16h15 às 17h, seguidas pelos jogos teatrais, das 17h15 às 19h.

O curso de registros fotográficos é dividido por faixa etária: para jovens de 14 a 17 anos, as aulas são às terças e quintas-feiras, das 17h15 às 18h30, e para maiores de 18 anos, das 19h às 20h30.