Final do concurso Canta Juventude atrai mais de 400 pessoas ao Teatro Adamastor

A animação tomou conta da plateia de mais de 400 pessoas que torceu e vibrou para os 29 candidatos participantes das etapas finais do concurso de música Canta Juventude, promovido pela Prefeitura de Guarulhos, na tarde do último sábado (7), no Teatro Adamastor.

Ao todo, 100 jovens concorreram e foram avaliados por jurados técnicos que apontaram os três mais bem classificados: Rílary Letícia Canejo Callou Síqueira, de 23 anos, da Vila São Judas Tadeu, foi a vencedora com uma música autoral; Isabel Carolina, de 27 anos, do Jardim Paraíso, obteve a segunda colocação; e Luiza Cardoso Felipe, de 17 anos, do Jardim Rossi, ganhou em terceiro lugar.

O festival contou com a presença do vice-prefeito, Thiago Surfista, que saudou todos os jovens na abertura do concurso e, ao seu término, anunciou ainda o nome da campeã do festival. Diversas autoridades municipais prestigiaram o evento.

“Tivemos três grandes campeãs que brilharam no palco e mostraram o quanto nossa juventude tem potência, criatividade e expressão. Mais do que uma competição, o Canta Juventude foi um momento de união, celebração e valorização da arte e da cultura. A música tem esse poder: conectar, emocionar e transformar. Ver tantos jovens juntos, usando seu talento para ocupar esse espaço, foi algo que aquece o coração e renova a esperança. Parabéns a todos os participantes e às campeãs”, destacou o subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo, agradecendo o apoio do prefeito Lucas Sanches e do vice-prefeito.

A vencedora, cujo nome artístico é Letícia Callou, revelou que há três anos saiu de Pernambuco para tentar a carreira de cantora. “Fico muito feliz porque vim com uma música autoral. Como mulher e artista pernambucana saí do Nordeste para cá, e ver que meu sonho está se tornando real a cada dia de passa, é muito satisfatório, maravilhoso e indescritível. Só agradeço todos os que fizeram parte e fizeram isso acontecer”, disse Letícia.

A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, foi voltada jovens com idades entre 15 e 29 anos e residentes no município.

O concurso Canta Juventude teve como parceiros a Unifecaf, que ofertou à vencedora a premiação de R$ 1.000,00 e uma bolsa de estudos em qualquer curso de graduação da instituição; Grover que destinou ao segundo lugar R$ 500,00 e uma bolsa de estudos de um ano; e a Companhia das Asas que premiou o terceiro lugar com R$ 500,00 e uma bolsa de estudos em um de seus cursos na área de aviação. Já o Lopes Supermercados ofertou lanches aos participantes nos camarins.