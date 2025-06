GCM prende traficante e apreende 6,5 kg de drogas no bairro Cidade Tupinambá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu 6,5 kg de entorpecentes na tarde da última sexta-feira (6), na rua Salvador, no bairro Cidade Tupinambá. A ação foi realizada por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), durante patrulhamento preventivo na região.

Os guardas depararam com o suspeito carregando uma mochila e, ao abordá-lo, encontraram no interior do volume cinco tabletes de cocaína com aproximadamente 1 kg cada, totalizando 5 kg da substância. Além disso, havia 1.435 porções já embaladas e prontas para a venda, sendo 600 de cocaína e 340 de maconha, entre outras.

A pesagem total das drogas somou aproximadamente 5,6 kg de cocaína e 900 gramas de maconha, o que evidencia a intenção de comercialização em larga escala. O indivíduo foi conduzido ao 4º Distrito Policial (Avenida Santana do Mundaú, 684 – Parque Alvorada), onde o delegado registrou o auto de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.

A GCM de Guarulhos reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e a promoção da segurança nas comunidades, por meio de ações integradas de patrulhamento e inteligência.