GCM prende homem por violência doméstica no bairro Cidade Soberana

Na manhã do domingo (8), agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam em flagrante um homem por violência doméstica contra a própria esposa na avenida Monte Alegre, no bairro Cidade Soberana.

A ocorrência teve início após um sobrinho da vítima procurar ajuda na base operacional da GCM localizada na praça Estrela, no mesmo bairro, relatando agressões sofridas por sua tia. De imediato, uma equipe foi até o endereço informado e encontrou a mulher com ferimentos visíveis e sangramentos no rosto, resultado das agressões praticadas pelo companheiro.

O agressor foi preso em flagrante no local. A vítima foi levada ao pronto atendimento do Jardim São João, onde recebeu cuidados médicos, e o autor do crime conduzido ao 7º Distrito Policial (Estr. Guarulhos-Nazaré, 2.447 – Jardim São João). O delegado de plantão registrou o auto de prisão em flagrante com base na Lei nº 11.340/06 — a Lei Maria da Penha — que estabelece punições para casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

De acordo com o artigo 5º da referida lei, configura-se violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

A Guarda Civil Municipal reafirma seu compromisso com a proteção das mulheres e o enfrentamento da violência doméstica, mantendo canais de atendimento e patrulhamento preventivo em todas as regiões da cidade.