Vila Fátima e Estrela de Guarulhos são campeões da Grande Liga – Veteranos 40tão e 50tão

No último sábado (7), o Estádio Municipal Cícero Miranda recebeu as finais da A Grande Liga – Veteranos 40tão e 50tão. Vila Fátima e Estrela de Guarulhos foram os respectivos campeões.

A primeira final foi entre 33 do Bela Vista e Estrela de Guarulhos, que venceu por 1 a 0. Já na segunda partida, Vila Fátima e Brittu’s ficaram no empate por 0 a 0 e a decisão foi para os pênaltis, com Vila Fátima vencendo por 5 a 4.

A disputa contou com a presença do prefeito Lucas Sanches, que falou sobre o empenho para realização do campeonato. “Nossa gestão valoriza muito o esporte, o futebol movimenta muito a várzea. Esse evento é todo custeado pela Prefeitura e isso mostra o quanto valorizamos o esporte da cidade”.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, também falou sobre o campeonato. “Foi uma grande competição e não medimos esforços para que tudo fosse feito com a melhor qualidade, alavancando ainda mais o futebol na cidade”.

Tico Emerson, diretor de Futebol Amador, também marcou presença e reafirmou seu compromisso com a modalidade. “Entregamos mais um evento grandioso para a cidade e estamos felizes em concretizar nosso compromisso com a modalidade”.

A competição do 50tão contou com 16 equipes, disputando 31 partidas ao longo do torneio, enquanto o 40tão contou com 12 equipes e teve 31 jogos.

A Grande Liga ainda conta com o futebol feminino, que conheceu suas finalistas no último domingo (8). As disputas aconteceram no Estádio Oswaldo de Carlos, na Vila Monteiro Lobato. O Cardoso City venceu o Sem Limites/Ileais por 1 a 0. Já na segunda semifinal o Vila Galvão garantiu sua vaga na final nos pênaltis, depois de empatar em 2 a 2 como R100, vencendo as penalidades por 5 a 4.