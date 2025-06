GCM apreende quase 6 mil embalagens com drogas na Vila Alzira

Na última sexta-feira (6), agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam quase 6.000 embalagens com entorpecentes na viela Treze, próximo ao número 421 da estrada Pimentas São Miguel, no bairro Vila Alzira.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe identificou um suspeito que, ao notar a aproximação da viatura, fugiu em direção à comunidade e não foi localizado. No entanto, os agentes encontraram duas malas com forte odor característico de entorpecentes em uma residência aparentemente desocupada. No interior, estavam escondidas as drogas.

Ao todo, foram apreendidas 2.742 embalagens de maconha, 2.450 de cocaína e 660 de drogas sintéticas tipo K, totalizando 5.852 unidades. Todo o material foi apresentado no 4º Distrito Policial (Avenida Santana do Mundaú, 684 – Parque Alvorada), onde foi registrado o boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes e realizada a apreensão oficial dos produtos ilícitos.

A ação reafirma o papel da GCM de Guarulhos na prevenção e repressão ao tráfico de drogas, com foco na proteção das comunidades e na promoção da segurança pública por meio de ações estratégicas e integradas.