GCM de Guarulhos prende três homens por furto qualificado na Vila Rosália

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu na noite da última sexta-feira (6) três homens por furto qualificado em uma residência localizada na avenida São Luiz, na Vila Rosália. A ação foi conduzida por agentes da Inspetoria Sul, após denúncia feita por um munícipe no posto da GCM no Lago dos Patos.

Segundo o relato, havia pessoas estranhas dentro de uma casa nas proximidades. A equipe de policiamento preventivo se dirigiu ao local e constatou o arrombamento da porta principal da residência. Ao entrarem no imóvel, os agentes surpreenderam os criminosos ainda em flagrante.

O trio utilizava um veículo Fiat Fiorino branco, com placas adulteradas, além de ferramentas como pé de cabra, chave de fenda e luvas para invadir a propriedade, que no momento estava sem moradores. Os proprietários foram localizados e acionados pela GCM.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial (Avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro), onde o delegado de plantão registrou o auto de prisão em flagrante por furto qualificado, crime previsto no Código Penal com pena de reclusão de dois a oito anos. A prática foi agravada pelas circunstâncias, como o rompimento de obstáculos e o fato de ter ocorrido durante o período noturno, o que pode aumentar a pena em até um terço.

Além disso, o veículo utilizado na ação foi apreendido e também foi lavrado boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal, com pena de três a seis anos de reclusão e multa.

A Guarda Civil Municipal segue atuando de forma preventiva e ostensiva para garantir a segurança da população guarulhense.