Operações integradas resultam em 11 prisões e apreensão de 19,5 kg de drogas no fim de semana

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), em parceria com a Polícia Militar, realizou entre a última sexta-feira (6) e a madrugada desta segunda-feira (9) mais uma série de ações das operações integradas “Guarulhos Mais Segura” e “Ordem e Paz”.

As operações ocorreram em diversos pontos da cidade, com foco na fiscalização de bares, adegas e no combate à criminalidade. Entre os bairros atendidos estão Parque Santo Antônio, Jardim Paulista, Jardim Flor da Montanha, Jardim Bela Vista, Cidade Tupinambá, Cumbica, Pimentas e Marcos Freire.

Durante as ações, 11 pessoas foram presas – sendo nove por envolvimento direto em crimes como furto, roubo e tráfico de entorpecentes. Também foram apreendidos 19,5 kg de drogas, dois simulacros de arma de fogo e R$ 2.100,00 em espécie. Dois celulares roubados foram recuperados, além da prisão de dois motoristas por embriaguez ao volante.

As operações integradas reforçam o compromisso da Prefeitura de Guarulhos com a segurança pública, a ordem urbana e a qualidade de vida da população. A atuação conjunta das forças de segurança tem sido essencial para inibir práticas criminosas e garantir maior tranquilidade à população guarulhense.