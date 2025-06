Parque Chico Mendes recebe escoteiros para plantio de árvores e observação de aves

No sábado (7) o Centro Municipal de Educação Ambiental – Cemea Parque Chico Mendes, no bairro do Pimentas, recebeu a visita dos integrantes do Grupo Escoteiro do Ar Major Brigadeiro Newton Braga para participar de uma ação ambiental especial. Eles realizaram o plantio de espécies de árvores nativas e tiveram a oportunidade de vivenciar toda a beleza natural do local, além de explorar seu potencial educativo.

Os escoteiros plantaram cinco espécies de ipês da Mata Atlântica para recomposição florística ao longo da trilha do Sabiá. As árvores substituíram cinco espécies nativas derrubadas devido a fortes rajadas de vento, o que comprometeu a sustentação da fauna, especialmente da avifauna, conjunto de aves da região.

O biólogo e coordenador de programas educacionais, Marcus Vinicius de Melo Oliveira, apresentou ao grupo uma lista catalogada de 39 aves do parque, com seus respectivos nomes científicos e cantos característicos. Utilizando um painel interativo, as crianças puderam identificar os sons dos pássaros que habitam a área.

Durante a caminhada na trilha, os participantes utilizaram binóculos disponibilizados pelo Cemea para observar os pássaros mais de perto. Teve ainda uma atividade de colorir aves, estimulando a atenção entre crianças e adolescentes.

As ações de revitalização são essenciais para a preservação da área verde localizada no coração do Pimentas, além de contribuírem para a conscientização da população sobre a importância da natureza para a qualidade de vida na cidade.

Além disso, o Cemea participou da Virada Ambiental, realizada pela Prefeitura de Guarulhos em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. As atividades incluíram palestra, caminhada, observação de aves e plantio de mudas.