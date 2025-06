Placas contra descarte irregular marcam ação de alunos do Jardim Triunfo no Dia do Meio Ambiente

“É proibido jogar lixo e entulho neste local” é o que dizem placas instaladas no entorno da EPG Clementina de Jesus, no Jardim do Triunfo. A ação de instalação das placas, orientada pela escola e realizada pelos alunos do ensino fundamental na última quinta-feira (5), tem como objetivo preservar árvores, áreas verdes, praças e jardins do local.

A ação também comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e alerta a população quanto ao descarte irregular de materiais, lixo e entulhos tanto no entorno da escola quanto em todo o bairro.

A iniciativa, prevista no Projeto Político-Pedagógico e no Plano de Ensino da escola, no eixo Sustentabilidade, visa, ainda, conscientizar os alunos por meio de ações sustentáveis, de modo a torná-los multiplicadores de bons hábitos e mobilizadores do território educativo para transformá-lo.

A EPG Clementina de Jesus faz a separação dos resíduos na escola, e conta com uma parceria com a Associação Cultural Nova Bonsucesso para a arrecadação de tampinhas plásticas.

“Todo ano fazemos eleição dos representantes de turmas. Estes representantes ajudam nas questões de sustentabilidade da escola, além disso, as crianças e as famílias colaboram muito com a arrecadação de tampinhas e ajuda na conservação dos espaços que são lindos e cheio de natureza, enfatizou o diretor da escola, Ronaldo de Jesus.