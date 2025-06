Castramóvel realiza castrações gratuitas de cães e gatos no Parque Cecap

Moradores do Parque Cecap recebem nesta semana o Castramóvel, um micro-ônibus equipado com centro cirúrgico para animais com até 20 kg e área de recuperação. Entre os dias 24 e 27, 310 cães e gatos serão castrados no local. Neste caso, os agendamentos foram feitos de forma presencial no veículo estacionado no clube do bairro, mediante apresentação de comprovante de residência nas imediações e documento de identificação.

O serviço, oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio do Departamento de Proteção Animal (DPAN), visa a proporcionar maior comodidade aos tutores, principalmente àqueles que têm dificuldade ou até mesmo não podem se deslocar com seus animais até outros bairros.

Além de evitar a reprodução indesejada, a castração evita várias doenças, como tumores de mama e de testículos e piometra (infecção grave do útero). “É uma importante ferramenta de controle populacional e também uma ótima maneira de garantir a saúde e o bem-estar animal do seu pet”, explica a veterinária Alexandra Gimenes, responsável pela ação.

Inscrições

Novas vagas para castração gratuita de caninos e felinos são abertas todas as sextas-feiras, às 9h, na página www.dpan.guarulhos.sp.gov.br. Como a procura pelo serviço costuma ser alta, para aumentar a chance de conseguir uma vaga recomenda-se acessar o sistema antecipadamente para obter login e senha e assim estar conectado no momento da abertura das inscrições. Mais informações, dentre elas, o local onde a cirurgia será realizada, são fornecidas aos tutores que agendarem a castração.