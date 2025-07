CIEVS Guarulhos reforça capacitação de Segurança de Barragens e Planos de Contingência

Nesta terça-feira (2), o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Guarulhos participou da capacitação “Segurança de Barragens e Elaboração de Plano de Contingência”. A iniciativa teve como principal objetivo apoiar os municípios no processo de integração, planejamento e execução de seus planos de contingência, buscando assim, reduzir os impactos de emergências na saúde pública.

A preparação e a resposta rápida a desastres são cruciais para minimizar danos. A integração dos serviços de saúde é fundamental para uma atuação eficiente. O CIEVS desempenha um papel fundamental na vigilância, ação e resposta a eventos que possam se tornar uma emergência em saúde pública.

Em Guarulhos, coordenado pelo CIEVS, o programa Vigilância dos Desastres (Vigidesastre) trabalha em parceria com áreas estratégicas para garantir a prontidão e a agilidade na resposta a diversas situações de desastre, como incêndios, alagamentos, inundações e situações de desassistência.

O plano de contingência é uma ferramenta estratégica previamente elaborada, essencial para orientar a resposta a tipos específicos de emergências em saúde. Ele serve como base para a atuação diante de possíveis eventos, organizando as ações necessárias. No entanto, durante a resposta a uma emergência o plano pode precisar de ajustes e readequações conforme a evolução do cenário e os dados concretos identificados.

A participação do CIEVS nesta capacitação demonstra o compromisso contínuo de Guarulhos com a segurança da população e a preparação para emergências.