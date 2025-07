Mais de mil vagas dos cursos aquáticos do CEU Parque São Miguel se esgotam em poucas horas

As mais de mil vagas ofertadas pela Prefeitura de Guarulhos nos cursos aquáticos gratuitos destinados a pessoas de todas as idades no CEU Parque São Miguel se esgotaram logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (3). Inaugurada na última quarta-feira (2), as duas piscinas do complexo educacional, uma infantil e outra para adultos, são totalmente cobertas e aquecidas, o que proporciona conforto e segurança aos participantes durante as aulas.

As aulas dos cursos de natação, hidroginástica e hidropower, que têm início já na próxima semana e acontecem de segunda a sábado, possuem ampla variedade de horários, garantindo a acessibilidade para diferentes perfis de alunos. Já no curso de natação para iniciantes há turmas baby, infantil, infantojuvenil, juvenil e adultos.

Interessados nos cursos aquáticos do CEU Parque São Miguel e nas demais unidades dos CEUs de Guarulhos, bem como na oferta de cursos nas áreas de educação, cultura, esporte e lazer, devem procurar o espaço educacional mais próximo de sua residência sempre na segunda semana de cada mês, quando são contabilizadas as desistências e disponibilizadas vagas remanescentes.

Benefícios para a saúde

Além de promoverem o lazer e o aprendizado, as atividades aquáticas proporcionam inúmeros benefícios para a saúde como melhora do condicionamento físico, aumento da flexibilidade e coordenação, estímulo à circulação sanguínea, fortalecimento muscular, redução de impacto nas articulações, controle de peso, alívio do estresse e sensação de bem-estar. Também contribuem para maior segurança aos participantes em ambientes aquáticos.

O CEU Parque São Miguel está localizado na rua Joaquim Moreira, s/nº – no Parque São Miguel. Mais informações pelo telefone (11) 2421-2445.

Para conferir os horários e turmas dos cursos acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/cursos/ceu/?unidade=167&linguagem=ESPORTES&modalidade=AQU%C3%81TICAS&vagas=1