Prefeitura realiza ações de prevenção a hepatites virais no Julho Amarelo

A cidade de Guarulhos está engajada na campanha Julho Amarelo, dedicada à conscientização e combate às hepatites virais. Essas doenças infecciosas, que afetam o fígado, podem evoluir para condições graves como cirrose e câncer se não forem diagnosticadas e tratadas precocemente. A iniciativa, liderada pelo Departamento de Atenção Integral à Saúde (DAIS) da Prefeitura de Guarulhos, visa a informar a população sobre os diferentes tipos de hepatites (A, B, C, D e E), suas formas de transmissão, sintomas e, principalmente, a importância da prevenção, testagem e tratamento.

As hepatites virais costumam ser silenciosas, o que significa que muitas pessoas podem estar infectadas sem saber, contribuindo para a propagação da doença. Por isso, as ações do Julho Amarelo são cruciais para oferecer informações e acesso a serviços de saúde.

Programação Especial do DAIS em Guarulhos

Durante todo o mês de julho, o DAIS preparou uma série de eventos e atividades gratuitas para a população de Guarulhos. Confira a programação atualizada:

4/7 (sexta-feira): o programa IST/Aids e Hepatites Virais realizará uma ação especial de conscientização no calçadão da D. Pedro II, em frente ao Armarinhos Fernando.

Palestra sobre hepatites virais na UBS Cavadas (rua Cavadas, 412, Vila São João).

7/7 (segunda-feira): gestantes recebem uma palestra sobre a importância da vacina BCG na UBS inocoop (rua Elias Dabarian, 310, Parque Residencial Cumbica).

8/7 (terça-feira): apresentação de Indicadores de Hepatites Virais às 9h. O evento contará com a apresentação de metas prioritárias do programa IST/Aids e Hepatites Virais no anfiteatro do Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos (CHPBG).

13/7 (domingo): palestra sobre educação em saúde sobre hepatites na UBS Bananal (rua Martinica, 11, Parque Santos Dumont).

16/7 (quarta-feira): para o grupo de planejamento familiar, serão oferecidas orientações sobre hepatite, às 9h, na UBS Tranquilidade (avenida Emílio Ribas, 1897, Jardim Tranquilidade).

24/7 (quinta-feira): a médica e musicoterapeuta Telma de Moura Reis conduzirá a palestra “Hepatite viral: entenda, previna-se e proteja-se” no Cempics, às 9h. A atividade, parte da programação mensal do Grupo Integrativo, é aberta ao público, não necessita de inscrição prévia e acomoda até 30 pessoas.

28/7 (segunda-feira): palestra sobre hepatites virais na UBS Jovaia (avenida Brigadeiro Faria Lima, 1362, Jardim Rossi).

Roda de conversa sobre hepatites virais – causas e tratamentos, no CAPS Arco Íris II (rua Nova Canaã, 539, São João/Bonsucesso), às 10h.

29/7 (terça-feira): grupo de adolescentes do CAPS II Recriar (rua Michael Andréas Kratz, 111, Macedo) recebem orientações sobre hepatites virais, às 9h.

30/7 (quarta-feira): Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, data de suma importância para reforçar a conscientização global.

31/7 (quinta-feira): testagem rápida de hepatite B com busca ativa na UBS São Rafael (rua Domingos de Abreu, 216, Jardim Vila Galvão), às 14h.