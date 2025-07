Alunos dos CEUs Rosa de França e São Domingos participam de amistoso de futsal

Em uma tarde marcada por cooperação, alegria e muito futebol, os CEUs Rosa de França e São Domingos realizaram, na última semana, um amistoso de futsal entre suas turmas, promovendo um ambiente festivo e apoio mútuo entre os alunos.

O encontro esportivo, realizado no CEU Rosa de França, contou com times formados por meninos e meninas. Os jogos tiveram como objetivo incentivar a prática esportiva, o trabalho em equipe, estratégias de jogo, o respeito e a ética, além de fortalecer os laços entre as unidades e proporcionar uma experiência enriquecedora tanto dentro quanto fora da quadra.

A atividade foi coordenada pelo professor Jefferson Ribeiro, do CEU Rosa de França, e pelo professor Marcos Valentim Diniz, do CEU São Domingos, que destacaram a importância do esporte como ferramenta de integração e desenvolvimento social.