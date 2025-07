Guarulhos abre inscrições para o 20º Concurso Miss & Mister Melhor Idade

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, abre oficialmente as inscrições para o 20º Concurso Miss & Mister Melhor Idade, Guarulhos 2025, um evento que celebra o carisma, a elegância e a vitalidade das pessoas com 60 anos ou mais.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (7) e se estendem até 30 de julho. Elas podem ser feitas presencialmente nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), nos Centros de Convivência do Idoso Santa Mena e Gopoúva, nos Polos do Movimento 60+ Ativação e também online, por meio do link: bit.ly/missemister2025.

O concurso acontece no dia 30 de agosto de 2025, às 14h, no Teatro Adamastor (Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo), e contará com a participação de um júri que avaliará os candidatos em três critérios principais: desenvoltura, simpatia e elegância.

Sem pré-requisitos além da idade mínima de 60 anos, o concurso é uma oportunidade para promover a autoestima, a valorização da pessoa idosa e o envelhecimento ativo, reforçando o papel social dos idosos na comunidade.

As vagas são limitadas a 50 participantes, por isso é importante garantir a inscrição o quanto antes. Os vencedores representarão Guarulhos na etapa estadual do Concurso Miss & Mister Melhor Idade do Estado de São Paulo.