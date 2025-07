Prefeitura otimiza sentido de direção de ruas para melhorar fluidez e segurança no trânsito

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), publicou no Diário Oficial da última sexta-feira (4) a alteração no sentido de direção de três vias da cidade: ruas Mangaratiba (Parque São Miguel), Francisco Antunes (Vila Augusta) e Otávio Forghieri (Centro).

A partir de 22 de julho, a rua Mangaratiba, no Parque São Miguel, terá mão única no trecho entre a rua Lago de Pedra e a estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no sentido bairro/centro. Na mesma data, a rua Otávio Forghieri, no Centro, também passará a ter sentido único no trecho entre as ruas Cândida Matos Silva e Leonardo Vallardi, igualmente no sentido bairro-

centro.

Já no dia 5 de agosto, será implantado o sentido único de direção na rua Francisco Antunes, na Vila Augusta, no trecho entre a rua Roger e a travessa Laerte, também no sentido bairro/centro.

As alterações são resultado de estudos técnicos realizados pela STMU com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança no trânsito.