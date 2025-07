Prefeitura oferece gratuitamente serviços de barbearia para pessoas em situação de rua

O Centro Pop I, localizado na Rua Salvador Gorgone, 4, Vila Progresso, promoveu mais uma edição do projeto Beleza Pop, iniciativa dedicada ao cuidado pessoal e à valorização da autoestima das pessoas em situação de rua atendidas pela unidade.

A ação contou com a participação voluntária de 10 cabeleireiros do Instituto Ana Hickmann, que ofereceram gratuitamente serviços como cortes de cabelo masculinos e femininos, além de barbearia. Durante toda a tarde, 40 usuários foram atendidos em um ambiente acolhedor, que priorizou a escuta ativa e a promoção da dignidade. Além disso, a unidade serviu um lanche especial a todos os presentes.

O Centro Pop I é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Entre os serviços disponibilizados estão café da manhã, espaços para higiene pessoal e lavagem de roupas, atividades socioeducativas, acompanhamento psicossocial e encaminhamentos à rede socioassistencial do município. Diariamente, cerca de 80 pessoas em situação de rua utilizam os atendimentos da unidade.

Julho foi marcado por uma programação intensa no Centro Pop I. Além do Beleza Pop, no dia 16 ocorreu a edição do CinePop, com a exibição do filme Até a Última Gota, seguida de uma roda de conversa, e no dia 18, o tradicional Arraiá do Centro Pop reuniu música, comidas típicas e muita alegria.

Essas ações reafirmam o compromisso da equipe do Centro Pop I com o acolhimento humanizado, o fortalecimento de vínculos e a promoção dos direitos da população em situação de rua.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (11) 2421-0929 ou no site: https://www.guarulhos.sp.gov.br/populacao-em-situacao-de-rua.