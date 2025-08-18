Rede Fácil registra mais de 175 mil atendimentos no primeiro semestre





A Rede Fácil, composta pelas unidades Bom Clima, São João, Bonsucesso, Marcos Freire e Vila Galvão, celebrou na última semana seu 23º aniversário registrando 175.593 mil atendimentos no primeiro semestre deste ano. No período de janeiro a julho, foram realizados 98.525 atendimentos presenciais, correspondendo a 56,12% do total, 69.119 eletrônicos (39,36%), via Fácil Digital e 7.948 telefônicos (4,52%), cuja modalidade foi descontinuada em maio com a implantação do atendimento WhatsApp Serviços Rápidos.

De acordo com o Departamento de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Gestão, a transformação digital foi um marco neste período: uma vez que o atendimento presencial, que antes representava cerca de 70% da demanda, passou para pouco mais de 56%, enquanto o uso das plataformas eletrônicas cresceu e chegou a quase 40%.

“Com 23 anos de atuação, a Rede Fácil reafirma sua missão de servir a população de Guarulhos, investindo em tecnologia, simplificação de processos e qualidade no atendimento para mais de 1,3 milhão de habitantes”, disse o secretário de Gestão, Armando Tavares dos Santos Neto.

Entre os serviços da Rede Fácil mais procurados pelos cidadãos no primeiro semestre deste ano estão: 28,10% sobre informações em geral (44.034 atendimentos), 22,29% sobre segunda via de tributos (34.924 atendimentos) e 9,28% sobre parcelamento de débitos (14.545 atendimentos).

Avanços

A adoção do WhatsApp Serviços Rápidos permitiu resolver demandas como a emissão de segunda via de tributos, a atualização de boletos e o levantamento de débitos sem a necessidade de deslocamento do munícipe de sua casa. A novidade possibilitou que durante a Campanha de Isenção de IPTU 2026, ocorrida entre julho e o início deste mês, mais de 1.600 contribuintes fossem atendidos via WhatsApp e outros dois mil, pela plataforma Fácil Digital.

Melhorias obtidas também com o Agenda Fácil, que a partir de junho substituiu o antigo portal de agendamentos, oferecendo interface mais intuitiva. Em pouco mais de dois meses, 21 mil cadastros foram realizados pela ferramenta.

Outra boa notícia para a população é o tempo médio de permanência nas unidades da Rede Fácil, que foi de 36 minutos (20 de espera e 16 de atendimento), atingido mesmo com redução de equipe e graças à adoção do atendimento exclusivamente mediante agendamento, regulamentado pelo Decreto Municipal 42.742/2025.

Rede Fácil em números

Desde sua implantação, a Rede Fácil realizou 14.632.662 atendimentos, prestou 27.543.018 e respondeu a 210.185 solicitações eletrônicas. Atualmente, conta 125 servidores municipais atuando nas suas cinco agências.