EPG do Cidade Soberana promove atividades para comunidade e famílias dos estudantes 





Oficinas de dança, origami, grafite, mangá, fotografia, culinária, jogos e momentos de autocuidado e lazer foram algumas das atividades que agitaram os alunos do ensino fundamental e da EJA, professores, familiares e profissionais da EPG Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, no bairro Cidade Soberana, na última terça-feira (19) durante o Dia da Família na Escola. O evento, que integra o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade, tem como principal objetivo estreitar os vínculos e fortalecer a parceria entre a escola e a comunidade.

Para a realização do evento foram conquistadas valiosas colaborações, dentre as quais com o Conselho Tutelar, que ofereceu a palestra Direitos e Deveres da Família, e a Unidade Básica de Saúde da região que, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), ofereceu a palestra Saúde Mental: Ansiedade e uso de telas, além de vacinação para os alunos contra HPV e Influenza.

“Nossos professores organizaram espaços educativos e interativos, nos quais os educandos têm papel ativo, seja prestigiando as atividades ao lado de suas famílias, seja exercendo o protagonismo como monitores, orientando oficinas e colaborando na organização dos espaços”, destacou a coordenadora pedagógica Talita Ingrid Costa Matos.

A programação contemplou ainda ampla variedade de atividades, muitas das quais realizadas pelas próprias famílias, que também contribuíram com diferentes formas de participação, como corte de cabelo gratuito, aula de auto maquiagem, apresentação musical no jardim e parceria com a Secretaria do Verde para a distribuição de mudas, Fit Dance oferecido pelos educandos e oficina de reaproveitamento de alimentos, ministrada pelas cozinheiras da unidade.

A cozinheira Tereza Cristina de Lima Cavalcante contou que o objetivo da oficina era mostrar formas de reaproveitar integralmente os alimentos. Para isso, a equipe apresentou três receitas: um sal temperado feito com cascas de alho e cebola, o aproveitamento total da maçã, em que a polpa vira doce e com a casca se faz um chá, e um doce feito com cascas de melão. “São ideias novas, queríamos mostrar formas de reaproveitamento das cascas dos alimentos. Os pais gostaram bastante, acharam as ideias legais e prometeram reproduzir algumas receitas em casa”, comemorou Tereza.

Evento realizado com grande colaboração, O Dia da Família da EPG Sebastião Luiz da Fonseca já se tornou referência para os moradores do bairro, que participam intensamente das atividades. “O Dia da Família configura-se como um momento de integração, lazer, conscientização social e cultural, além de reafirmar a escola como espaço de convivência, pertencimento e formação integral para toda a comunidade”, observou Rosemeire da Mata Rodrigues da Silva, parceira de Talita na coordenação pedagógica da unidade.