Prefeitura promove palestra sobre segurança no trânsito em empresa da Água Chata





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMOB), realizou nessa terça-feira (19) uma palestra sobre segurança no trânsito para 83 funcionários da empresa Flexmarine Indústria de Mangueiras Marítimas, localizada na avenida Júlia Gaiolli, na Água Chata.

A atividade foi conduzida pelo educador Roberto Pardinho e pelo assessor Firmino Manoel da Silva, que abordaram temas como inclusão e acessibilidade na mobilidade urbana, além de fatores de risco no trânsito, entre eles excesso de velocidade, consumo de álcool associado à direção, não utilização do cinto de segurança, ausência de capacete e cadeirinhas, uso do celular ao volante, entre outros.

Na oportunidade, os participantes também experimentaram os “óculos da prevenção”, que simula a visão de um motorista sob efeito de bebidas alcoólicas, medicamentos ou em estado de sonolência.

A iniciativa integra o conjunto de ações da SMOB voltadas à educação para um trânsito mais seguro.