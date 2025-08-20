Semana do Conhecimento 2025 está com inscrições abertas





A nona edição do evento que é realizado pela Prefeitura de Guarulhos através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, acontecerá entre os dias 20 a 24 de outubro de 2025 e está com inscrições abertas para receber projetos nos seus quatro quadros: Expo Criatividade, FECEG, SEMCITEC e Mostra de Economia Criativa.

A Expo Criatividade é voltada ao ensino infantil, fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e receberá projetos relacionados a práticas pedagógicas de professores e demais profissionais da rede municipal de ensino.

A Feira de Ciências e Engenharia do Município (FECEG) é voltada ao ensino fundamental II, médio e técnico e receberá projetos de pesquisa de alunos e professores tanto das escolas públicas como particulares.

A Semana Municipal de Ciência e Tecnologia (SEMCITEC) é voltada ao ensino superior e receberá projetos científicos de alunos e professores de instituições de ensino públicas e privadas.

A Mostra de Economia Criativa é voltada aos inventores e empreendedores e receberá inscrições para exposição de produtos e apresentação de cases de negócios.

Informações

Na Expo Criatividade, os participantes poderão participar de atividades criativas e aprender de forma lúdica sobre ciência, tecnologia e inovação. Nos demais quadros, os melhores projetos de cada categoria serão premiados na cerimônia de encerramento do evento.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site: https://sdc.guarulhos.sp.gov.br/

Também nesse portal o participante tem acesso ao regulamento do evento e pode conferir o acervo de projetos de anos anteriores.

Dúvidas e demais orientações podem ser tratadas com a coordenação do evento através do e-mail [email protected]