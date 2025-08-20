GCM de Guarulhos prende criminoso, captura menor infrator e apreende mais de 280 porções de drogas em ações de combate ao tráfico

Guarulhos avança no combate ao tráfico de drogas. No Jardim Diogo, agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) capturaram um adolescente portando 79 porções de maconha e cocaína, além de R$ 68,00 em dinheiro. O menor infrator tentou fugir, mas foi apreendido pela equipe de segurança com os entorpecentes.
Em outra ação, no Jardim Cocaia, um traficante tentou despistar os agentes da Coordenadoria Operacional, mas foi desmascarado e foi preso em flagrante com 43 porções de maconha e cocaína, R$ 86,00 e, próximo a ele, uma sacola com mais substâncias e anotações semelhantes à contabilidade do tráfico.
No Jardim São Manoel, durante policiamento preventivo, agentes da inspetoria Norte apreenderam 102 porções de maconha e 63 de cocaína, além de uma sacola contendo as substâncias ilícitas embaladas para a comercialização criminosa, além de uma balança de precisão utilizada na pesagem de drogas e R$ 103,00 em dinheiro.