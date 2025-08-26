Nova edição do programa P.A.R.T.Y. recebe 41 estudantes do ensino médio





A Prefeitura de Guarulhos, por meio das secretarias de Saúde e de Mobilidade Urbana (Semob), promoveu nesta terça-feira (26), no auditório do Hospital Geral de Guarulhos, a segunda edição do mês de agosto do programa P.A.R.T.Y. (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude). Nesta oportunidade, participaram 41 alunos da Escola Estadual Cumbica II – PEI, localizada em Vila Nova Cumbica.

Durante o encontro, os estudantes assistiram a palestras sobre educação para o trânsito, fiscalização, noções de primeiros socorros e procedimentos em situações de emergência no trânsito, no trabalho e no cotidiano. Eles também puderam experimentar, por meio de óculos especiais, os efeitos provocados pelo consumo de álcool, drogas e pela sonolência ao volante, além de conhecerem o funcionamento do etilômetro (bafômetro), equipamento utilizado para medir a concentração de álcool no organismo.

As apresentações foram conduzidas por Layla Fordelone (gestora da Escola de Mobilidade Urbana), Dr. Helder Takeo (coordenador médico do Samu) e José Roberto Jerônimo (membro da Academia Guarulhense de Letras), além da participação da Liga de Trauma, formada por estudantes de medicina da Uninove.

O transporte dos alunos ao local contou com o apoio da empresa Campos dos Ouros, além da parceria da escola de idiomas Fisk Guarulhos, que ofereceu kits de lanche aos participantes.

Sobre o P.A.R.T.Y.

Em Guarulhos, o programa é conduzido pelo Grupo de Segurança Viária, coordenado pelas secretarias de Mobilidade Urbana (Semob) e de Saúde, com a participação da Liga de Trauma da Uninove.

A iniciativa também conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Concessionária Ecopistas, Detran-SP, Academia Guarulhense de Letras, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal.

Criado no Canadá, o P.A.R.T.Y é reconhecido mundialmente como um modelo de conscientização e prevenção do uso de álcool entre jovens, com foco especial na redução do risco de acidentes de trânsito.