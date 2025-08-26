Paulo Vita estreia espetáculo interativo que mistura humor, amor e surpresas no palco





Pela primeira vez em um palco de teatro, o Paulo Vita Show – comandado pelo apresentador Paulo Vita e pelo assistente Antônio – apresenta uma peça que mistura o conteúdo de relacionamentos já conhecido no YouTube com novidades e surpresas para o público.

No quadro principal, solteiros têm a chance de conhecer diferentes pretendentes que entram pela porta. Caso não gostem do que veem (ou ouvem), podem estourar o balão e aguardar o próximo participante. Se restar um balão intacto, o match estará feito. O casal, então, vai para o “cantinho do amor”, montado no palco, para se conhecer melhor e decidir, no final, entre selar a química com um beijo ou encerrar ali a tentativa de romance.

O especial ao vivo também traz um monólogo de abertura de Paulo Vita, no qual o apresentador compartilha suas experiências amorosas, desde o primeiro amor até as decepções, sempre com muito humor. A apresentação inclui intervenções musicais, show de luzes e projeções em vídeo. Além disso, o espetáculo aposta na interação com a plateia, que participa ativamente ao longo da noite.

Duração: 90 minutos

Classificação: 14 anos (menores de 14 anos apenas acompanhados pelos pais ou responsáveis; crianças até 24 meses no colo não pagam).