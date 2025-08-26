Córregos são desassoreados pela Prefeitura nesta terça-feira





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta terça-feira (26) o desassoreamento de um córrego afluente do Cocho Velho, localizado na rua Roldão de Oliveira, em Cumbica, e do córrego Fabiano, no Cocaia.

Em Cumbica, sob a supervisão da regional Cidade Satélite, a equipe finalizou a remoção de resíduos e detritos que assoreavam o córrego, que é um afluente do Cocho Velho. A ação contou com o apoio de uma escavadeira hidráulica.

No Cocaia, a regional Vila Galvão/Cabuçu supervisionou o serviço promovido no córrego Fabiano, localizado na rua Ilha Comprida. Com o apoio de uma escavadeira hidráulica e um caminhão trucado, a equipe que atuou no local removeu aproximadamente 50 m³ de resíduos e detritos que obstruíam o leito do curso d’água. O serviço contribui para o aumento da vazão e para a melhoria da fluidez.

Os trabalhos prosseguem nesta quarta-feira (27) com a realização da roçagem mecanizada das margens do córrego

O desassoreamento integra o trabalho preventivo da administração municipal, que prepara córregos e valas para o período mais chuvoso, com o objetivo de reduzir riscos de alagamentos.

Por meio das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos reafirma seu compromisso em manter e aprimorar a infraestrutura urbana, priorizando ações que trazem benefícios diretos à população.