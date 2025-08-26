Capacitação para Central do Voluntariado da Prefeitura acontece na próxima semana





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria da Juventude, realizará no próximo dia 3 de setembro (quarta-feira), às 19h, a capacitação de mais uma turma de pessoas para integrar a Central do Voluntariado de Guarulhos (CVG), a ser ministrada na sede da pasta (rua Guarulhos, 22 – Gopoúva). Interessados podem ainda se inscrever pelo telefone (11) 2408-5604 ou pelo WhatsApp: (11) 99637-2799.

A CVG é um programa da administração municipal que procura juntar pessoas que desejam colaborar espontaneamente com a comunidade, oferecendo seu tempo e compartilhando habilidades, com instituições e órgãos que precisam de colaboradores.

Com duração total de uma hora, a formação é gratuita e ocorre mensalmente, com direito a certificado ao participante. A Central do Voluntariado conta com cerca de 2.600 cadastrados. Para atuar em seus projetos e atividades, é necessário ter no mínimo 18 anos e se candidatar pelo link https://gestaovoluntariado.guarulhos.sp.gov.br e passar pela capacitação.

As opções de colaboração do CVG se estendem a asilos, escolas, hospitais, eventos públicos, entre outros, de forma contínua ou apenas para um evento ou uma ação social específica. Há ainda a possibilidade de o voluntário poder atuar em alguma atividade ligada à sua área de atuação profissional.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.